إنجلترا ضد إسبانيا.. التشكيل الأفضل في نهائي أمم أوروبا 2024

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، غدًا الأحد، صوب ملعب “برلين”، من أجل قمة أوروبا بين إنجلترا أمام إسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب برلين الأولمبي مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا في تمام العاشرة من مساء غدًا الأحد.

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ووفقا لموقع “OneFootball”، فإن أعلن عن أفضل تشكيل مشترك، بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، والتي تشهد العديد من اللاعبين المميزين.

وجاءت التشكيلة المثالية المشتركة بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيمون (إسبانيا).

خط الدفاع: كايل ووالكر (إنجلترا) – ناتشو (إسبانيا) – إيمريك لابورت (إسبانيا) – كوكوريلا (إسبانيا).

خط الوسط: ديكلان رايس (إنجلترا) – جود بيلينجهام (إنجلترا) – رودري (إسبانيا).

في خط الهجوم: لامين يامال (إسبانيا) – هاري كين (إنجلترا) – نيكو ويليامز (إسبانيا).