مهاجم منتخب مصر يتلقى عروضًا من الدوري السعودي

شهدت الساعات الماضية، تواصل أندية من الدوري السعودي، مع أحد لاعبي منتخب مصر تمهيدًا لضمه.

وكشف محمد علام وكيل محمد الشامي، مهاجم منتخب مصر والنادي المصري، أن موكله تلقى عروضاً من أندية أهلي طرابلس الليبي والخلود والعروبة السعوديين الصاعدين حديثاً لدوري المحترفين.

وأوضح علام في تصريحات صحفية أن العروض لم تصل إلى النادي المصري رسمياً، وإنما تلقاها هو بشكل شخصي.

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وأشار إلى أن الشامي يفضل البقاء مع المصري واستكمال عقده الذي يمتد لموسمين، إلا أنه لا يمانع من الانتقال إلى نادٍ آخر في حال حصوله على عرض احترافي مناسب للنادي وللاعب.

وأكد الشامي سعادته بالتواجد في المصري، الذي يعتبره بيته، ويرغب في تحقيق بطولة معه.

ويستعد الشامي رفقة المصري، للعودة إلى البطولات الأفريقية، والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

يُذكر أن المصري تعاقد مع الشامي في بداية الموسم الحالي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الإسماعيلي.