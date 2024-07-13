"أبناء النادي رفضوا".. السيد حمدي يوضح موقف لاعبي الأهلي من التنازل عن مستحقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أوضح السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق، أنه قام بالتنازل عن جزء من مستحقاته لدى النادي خلال الأزمة التي تعرض لها النادي بعد توقف الدوري، مشيراً إلى رفض لاعبين من أبناء النادي التنازل عن أي مستحقات لهم.

وقال حمدي في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست" الذي يقدمه عبد الرحمن مجدي: "أكثر ما يميز النادي الأهلي، أنه لا يمكن لأي لاعب أن يقدم أي شئ من شأنه تغيير النظام أو خرق قواعد النادي".

وواصل: "تنازلت عن جزء من مستحقاتي أثناء الأزمة المالية للنادي خلال توقف الدوري، على الرغم من أنني لست من أبناء النادي، وهناك لاعبين من أبناء النادي لم يتنازلوا، ولكن هنالك الكثير من اللاعبين تنازلوا عن مستحقاتهم".

واختتم حمدي تصريحاته: "يوجد أسس وقواعد بالنادي الأهلي، ولم يتم إجبارنا على التنازل عن المستحقات، والكابتن حسن حمدي ترك لنا حرية الاختيار في هذا الأمر".

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