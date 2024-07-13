"محدش كان بيرد عليا".. السيد حمدي يكشف معاناته بعد اعتزال كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق، على أن الصداقة بين لاعبي كرة القدم، تستمر خلال فترة تواجدهم معاً في الملعب أو في فريق واحد فقط، مشيراً إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يقفوا معه في بعض المواقف التي مر بها.

وقال حمدي في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست"، الذي يقدمه عبد الرحمن مجدي: "70 أو 80% من الوسط الرياضي ولاعبي كرة القدم، تجمعهم صداقة في فترة تواجدهم معاً في نادي واحد فقط، بعد خروج أحد اللاعبين من النادي، تنتهي العلاقة ولا يحدث تواصل".

وأضاف: "تواصلت مع بعض اللاعبين في بعض المواقف والتجارب التي مرت علي، وهناك لاعبين لم يردوا على اتصالاتي، وجميعهم لاعبين كبار بإمكانهم المساعدة، وبعضهم لعبت معهم في فريق واحد، ومع المنتخب الوطني".

واختتم حندي تصريحاته: "ليس شرط أن أتواجد معك طوال 24 ساعة، لكي تساعدني، ولكن هذا ما يحدث في الوسط الرياضي في مصر، وفي كل جميع الأندية بما فيهم الأهلي".

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