"تعامل بأسلوب زعلني".. السيد حمدي يكشف كواليس خلافه مع عبد المنعم شطة نجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن كواليس الأزمة التي حدثت بينه وبين عبد المنعم شطة مدير جهاز الأكاديميات بالنادي الأهلي.

وقال حمدي في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست" الذي يقدمه عبد الرحمن مجدي: "كنت قريب من التواجد في قطاع الناشئين داخل النادي الأهلي عقب الاعتزال، ولكن ذهبت إلى قطاع الناشئين بنادي زذ بسبب وجود تأخير في إجراءات التعيين بالنادي الأهلي".

وأضاف: "صرحت من قبل أن الكابتن شطة تعامل معي بأسلوب زعلني بعض الشئ، ولكننا تواصلنا من وقت قريب وأنهينا الموضوع، وقال لي أنه لم يقصد مضايقتي، وتصالحنا بشكل بعد ذلك".

ويذكر أن السيد حمدي انضم إلى النادي الأهلي في يوليو 2011، واستمر رفقة الفريق حتى سبتمبر 2014.

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