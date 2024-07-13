حادث لاعبي سيراميكا.. تفاصيل إصابة 4 لاعبين سقطوا من أعلى المحور بالسيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت 13 يوليو، سقوط 4 لاعبين مواليد 2005 بنادي سيراميكا كليوباترا من أعلن المحور بالسيارة.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن اللاعب الذي كان يقود السيارة لم يتعرض لأي أذى، ولاعب يدعى "دونجا" تعرض لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.

وأردف المصدر أن اللاعب الثالث يدعى "أنس" وتعرض لكدمات قوية ويحتاج لعملية تجميل.

وأكد المصدر أن اللاعب الرابع تعرض لقطع في الفخذ، بعد سقوط السيارة من أعلى المحور.

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