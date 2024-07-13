"يعيش على هذا الأمر".. السيد حمدي يتحدث عن تعامل شيكابالا مع الضغوط النفسية والانتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد السيد حمدي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الضغوط تؤثر بشكل كبير على لاعبي كرة القدم، مشيراً أن محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك، من أكثر اللاعبين الذين تأثروا عليهم هذا الأمر.

وقال حمدي في تصريحات بودكاست "جول كاست"، الذي يقدمه عبد الرحمن مجدي: "التأثر بالانتقادات أو الأمور الخارجة يختلف من لاعب إلى أخر، هناك لاعبون لا يتأثرون بأي شكل من هذه الانتقادات، وأخرون يتأثرون بشكل كبير مثل محمود شيكابالا".

وأضاف: "شيكابالا من اللاعبين الذين يتأثرون بالجماهير وأرائهم، سواء كان سلبي أو إيجابي، ومن صغره هذا الأمر يؤثر به سواء مع الزمالك أو المنتخب".

وتابع: "شيكابالا يحب دائماً أن يسمع للجماهير، ولكن يحب سماع الشيء الإيجابي، وهو من اللاعبين الذين يعيشون على هذا الأمر، لكي يظهر أقضى ما لديه، وتعرض للعديد من المشاكل بسبب ذلك، وللأسف يكون ذلك من جماهير نادي الزمالك، وكان لا يستطيع السيطرة".

وواصل: "كل هذه الضغوط أثرت على شيكابالا بشكل كبير".

واختتم: "شخصياً أتأثر بهذه الانتقادات، لأن هناك الكثير من الناس يتحدثون بأي كلام دون النظر إلى الأمور الفنية الأخرى".

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