شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف أول لاعبة تحصل على الميدالية الذهبية لمصر بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد فريال أشرف لاعبة مصر في الكاراتيه أول لاعبة تحصل لمصر على الميدالية الذهبية في الأولمبياد عام 2020 في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

وواصلت فريال أشرف إنجازاتها، فى ظل تعيينها مؤخرا كأحد سفراء المبادرة الدولية للأمم المتحدة فى مصر "شباب بلد"، برفقة بطل العالم للاسكواش على فرج.

واحتفل ممثلو الأمم المتحدة بمكتب يونيسيف في مصر بتعيين أحدث سفراء المبادرة الدولية للأمم المتحدة في مصر "شباب بلد"، البطلة الأوليمبية وصاحبة الميدالية الأوليمبة الذهبية في الكاراتيه "فريال أشرف" وبطل العالم للاسكواش "علي فرج".

ولدت فريال في 16 فبراير 1999، وهي الابنة الوحيدة لأسرتها ولديها شقيقان، وبدأت رياضة الكاراتيه في الثامنة من عمرها، وإلى جانب الكاراتيه تهوى فريال الرسم والقراءة، وتدرس الصيدلة بالجامعة البريطانية بالقاهرة.

وتستعد البعثة المصرية للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى ستقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل بمشاركة 149 لاعبا ولاعبة فى مختلف الرياضات، وقبل أيام من انطلاق البطولة الأهم فى العالم.