شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى: العرض السعودى للسوبر مميز.. ونسعى لتطوير الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن القماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، أنهم يوجهون الشكر لكل الدول التي تقدمت لاستضافة السوبر الأفريقي خاصة أن هذه المباراة تاريخية، وتم اختيار المملكة العربية السعودية، والكاف يسعى لأن تكون المباراة على أعلى مستوى.



وأضاف القماح، في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc، أن العرض السعودي كان عرضا كبيرا يوازي قيمة الأهلي والزمالك، ولكن لا يمكن الإفصاح عن الأرقام التي تم الاتفاق عليها.



وواصل القماح أن الاتحاد الافريقي غير ربحي والمبالغ التي يتم تحصيلها يتم استخدامها للتطوير في الكرة الأفريقية.



وكشف أن المكافآت تمت مضاعفتها بنسبة ما يقرب من 30 إلى 40% حتى تكون مناسبة للفريقين، كما أنه ستكون هناك زيارة إلى الملاعب لاختيار الملعب المناسب.