شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتابع حادث إصابة لاعبى سيراميكا إثر إنقلاب سيارة والان مع تفاصيل الخبر

يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي مدار الساعة مع مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، كافة تفاصيل إصابة مجموعة من لاعبي نادي سيراميكا من مواليد 2005

وذلك إثر سقوط سيارة بهم من أعلى كوبرى المحور بعد اصطدامها بأتوبيس أدى إلى سقوطها، وانتقل اللاعبون إلى أحد المستشفيات من أجل إسعافهم.

ووجه الوزير وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة بالتوجه إلى المستشفى التى نُقل إليها اللاعبين من أجل الاطمئنان علي حالاتهم، والعمل على اتخاذ اللازم.

وكان تعرض 4 لاعبين من فريق 2005 بنادي سيراميكا لحادث سيارة صباح اليوم عقب انتهاء تدريبات الفريق استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

وتعرض مازن عمر ومحمد سامح ومحمد رمضان و انس ماهر لاعبو الفريق مواليد 2005 لإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي، ويخضعون للملاحظة الطبية، لحين استقرار حالتهم الصحية.

ويتواجد مع اللاعبين دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا ، و إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا، والكابتن تامر عبد الحميد مدير القطاع .