شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الأهلى والزمالك فقط.. 5 مباريات قمة فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة الدورى المصرى الممتاز بعض مباريات القمة التي يتنافس عليها بعض الأندية لتصدر جدول ترتيب البطولة وحصد اللقب الأهم في تاريخ الكرة المحلية.

ويأتي في مقدمة تلك مباريات القمة:

_ الأهلى والزمالك

تتصدر مواجهة الاهلى والزمالك مباريات قمة الكرة المصرية بسبب التنافس التاريخى بين القطبين على حصد البطولات المحلية والأفريقية.

_ الأهلى والإسماعيلى

يأتي منافسة الأهلى والإسماعيلى لها طابع خاص بسبب قوة المنافسة بينهم وحسم بعض البطولات خلال اللقاءات التي تجمع بينهم.

_ الزمالك والإسماعيلى

تشهد مواجهة الزمالك والإسماعيلى منافسة قوية داخل أرض الملعب لكن يطلق عليه البعض "قمة ولاد العم" بسبب ارتباط الجمهوريين القوى بينهم على مر التاريخ.

_ الزمالك وبيراميدز

مواجهة الزمالك وبيراميدز في السنوات الأخيرة تشهد إثارة كبيرة وقمة؛ بسبب حسم كل منهم التواجد في المربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز وضمان المشاركة في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

_ الأهلى وبيراميدز

في السنوات الخامسة الأخيرة شهدت مواجهة الاهلى وبيراميدز منافسة شرسة بشكل قوى، والعمل على حصد نقاط المباراة، وهذا الموسم تعد مباراة قمة بينهما؛ بسبب المنافسة على حصد لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز وتقارب النقاط بينهما.