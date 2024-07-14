شكرا لقرائتكم خبر عن شهد سعيد تعتذر عن عدم تمثيل مصر فى أولمبياد باريس 2024 على الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شهد سعيد، لاعبة الدراجات، اعتذارها عن عدم تمثيل مصر في أولمبياد باريس 2024، بسبب أزمتها مع زميلتها جنة عليوة.



ودخلت شهد سعيد، خلال تصريحات تلفزيونية، في نوبة بكاء، معلنة اعتذارها عن عدم المشاركة في أولمبياد باريس؛ بسبب الضغوط التي تعرضت لها مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابعت: "كنت أتمنى تمثيل مصر في الأولمبياد وتكليل المجهود الكبير الذي بذلته على مدار 3 سنوات ماضية، بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، ولكن مش هلعب تاني".