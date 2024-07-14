شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 13 - 7 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 13 - 7 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان الزمالك تعافى نجم الفريق شيكابالا من إصابته التى ألمت به وأبعدته طيلة الفترة الماضية، كما ظهر إمام عاشور صانع ألعاب الأهلى بنيولوك جديد فى تدريبات فريقه اليوم.

إمام عاشور يظهر بـ"لوك جديد" مع الأهلي بعد الفوز على بيراميدز

ظهر إمام عاشور لاعب الأهلي بقصة شعر جديدة خلال مشاركته في مران الفريق الأحمر في بداية التحضير لمباراة مودرن سبورت يوم الثلاثاء المقبل ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من عمر الدوري.

السولية يجري أشعة رنين مغناطيسي بعد زوال ورم السمانة

يخوض عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض التدريبات العلاجية الخفيفة وفق البرنامج الطبي الذي تحدد للاعب.

الزمالك يعلن تعافى شيكابالا من إصابة العضلة الأمامية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الأبيض، في جزء من المران استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

استمرار تأهيل سيف الجزيرى والزنارى في مران الزمالك

أدى سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري.

3 بطولات فقط لم تشارك فيها البعثة المصرية بالأولمبياد

بدأت الأولمبياد في الانطلاق عام 2012 بهذا المسمى في العاصمة البريطانية لندن، وشاركت البعثة المصرية وقتها بلاعب فقط، ولم تحصل على أي ميدالية،

الاتحاد السكندرى يخوض وديتين قبل مواجهة البنك الأهلى فى الدورى

اتفق الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة أحمد ساري على خوض مباراتين وديتين في إطار تحضيراته لمباراة البنك الأهلي يوم 20 يوليو الجاري.

أولمبياد باريس.. ياسر إدريس: سفر البعثة المصرية على دفعات حتى يوم 25 يوليو

كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن سفر البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 سوف تتم على دفعات على مدار الأيام المقبلة.

ثنائي عراقي مرشح لتدعيم الجبهة اليسرى فى الأهلي بعد تعثر صفقة عطية الله

تلقت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي ترشيحاً للتعاقد مع الثنائي العراقي دانيلو السعيد وميرخاس دوسكي، لتدعيم الجبهة اليسرى الفريق الأحمر فى الموسم المقبل