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"الدراجات" يستفسر من الاتحاد الدولى عن موقف مشاركة شهد سعيد فى أولمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

السبت، 13 يوليو 2024 10:53 م

قام مسئولو اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام بمخاطبة نظرائهم بالاتحاد الدولى للاستفسار عن صحة موقف شهد سعيد من المشاركة فى أولمبياد باريس.

وكشف مصدر باتحاد الدراجات أن الاتحاد اتخذ أقصى عقوبة على اللاعبة بالإيقاف عام والغرامة المالية، والإيقاف جاء محليا، خاصة أن الواقعة كانت ببطولة الجمهورية.

يذكر أن اللجنة الأولمبية تستمع غدا إلى أقوال شهد سعيد ومسئولي اتحاد الدراجات وكذلك جنة عليوة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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