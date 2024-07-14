شكرا لقرائتكم خبر عن "الدراجات" يستفسر من الاتحاد الدولى عن موقف مشاركة شهد سعيد فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو اتحاد الدراجات برئاسة وجيه عزام بمخاطبة نظرائهم بالاتحاد الدولى للاستفسار عن صحة موقف شهد سعيد من المشاركة فى أولمبياد باريس.

وكشف مصدر باتحاد الدراجات أن الاتحاد اتخذ أقصى عقوبة على اللاعبة بالإيقاف عام والغرامة المالية، والإيقاف جاء محليا، خاصة أن الواقعة كانت ببطولة الجمهورية.

يذكر أن اللجنة الأولمبية تستمع غدا إلى أقوال شهد سعيد ومسئولي اتحاد الدراجات وكذلك جنة عليوة.