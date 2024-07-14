الجزائري حسام عوار على أعتاب الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت إدارة نادي اتحاد جدة في الوصول إلى اتفاق نهائي مع روما الإيطالي، للتعاقد مع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، تفاصيل الاتفاق بين الاتحاد وروما بشأن التعاقد مع النجم الجزائري حسام عوار، لتدعيم خط الوسط العميد في الموسم الجديد.

الصفقة حسمت

نشر فابريتسيو تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «X» (تويتر سابقا)، أكد خلالها أن عوار سينتقل للعب في الدوري السعودي من بوابة الاتحاد، مقابل 12 مليون يورو، إضافة للمكافآت، في صفقة شراء نهائي وليس بنظام الإعارة.

وأشار إلى أن الصفقة حسمت بشكل رسمي بين الطرفين، خاصة بعدما نجح الاتحاد في الاتفاق مع اللاعب حول مدة العقد وراتبه الشخصي، وينتظر أن يعلن النادي السعودي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويغادر حسام عوار روما بعد موسم واحد فقط من انضمامه لفريق العاصمة الإيطالي، قادما من ليون الفرنسي في صفقة صفقة انتقال حر، خلال صيف 2023، إذ لم يوفق بشكل كبير.

خريج أكاديمية برشلونة

من جهة ثانية، بات نادي الاتحاد قريبا للغاية من ضم الظهير الأيسر الإسباني جان أوليفراس، خريج أكاديمية برشلونة «لاماسيا»، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

ووفقا لما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن لاعب روما الحالي سينضم إلى نادي الاتحاد السعودي ضمن قائمة اللاعبين الأجانب تحت 21 عاما.

ويبلغ أوليفراس من العمر 20 عاما، ويتميز بالاختراقات وإرسال الكرات الطولية المُتقنة، وبناء اللعب بصورة جيدة من الخلف، وقد دافع عن قميص برشلونة في مراحل الناشئين من 2016 وحتى 2020، قبل أن يذهب إلى روما.

اللاعب القريب من نادي الاتحاد السعودي يرتبط بعقد مع روما حتى يونيو 2026، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 150 ألف يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويسعى نادي الاتحاد للتعاقد مع لاعبين جيدين في نافذة الانتقالات الصيفية 2024، للمنافسة على كل الألقاب خلال الموسم المقبل 2024-25.

إلى ذلك أعلن نادي الاتحاد رسمياً تعاقده مع المدرب الفرنسي لوران بلان، ليتولى الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، اعتباراً من الموسم المقبل 2024/2025، حسبما ذكر النادي.

مسيرة حسام عوار الدولية

في 2014، تم استدعاء العوار من قبل منتخب فرنسا تحت 17.

في 2019 كان لاعبا أساسيا في بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة لمنتخب فرنسا.

في نوفمبر 2019 تم استدعاء عوار لتدريبات منتخب فرنسا الأول، لكنه لم يقبل الدعوة بسبب الإصابة.

في 26 أغسطس 2020 تلقى عوار أول استدعاء له لفرنسا، للتحضير لمباريات دوري الأمم الأوروبية 2020–21 ضد السويد وكرواتيا، في أوائل سبتمبر.

شارك للمرة الأولى في 7 أكتوبر 2020 في مباراة ودية ضد أوكرانيا.

من هو الإسباني جان أوليفراس؟

يبلغ أوليفراس من العمر 20 عاما.

خريج أكاديمية برشلونة «لاماسيا».

دافع عن قميص برشلونة في مراحل الناشئين من 2016 وحتى 2020.

خاض أوليفراس 93 مباراة في مراحل الناشئين، وسجل هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

يملك في مسيرته 3 مباريات دولية مع المنتخب الإسباني تحت 19 عاما.

تبلغ قيمته السوقية الحالية 150 ألف يورو.

مسيرته الكروية