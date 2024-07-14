أونانا يرفض عرض الأهلي

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفض لاعب إيفرتون الإنجليزي أمادو أونانا العرض الذي تقدمت به إدارة النادي الأهلي السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض لاعب إيفرتون الإنجليزي أمادو أونانا العرض الذي تقدمت به إدارة النادي الأهلي السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويرتبط أونانا (22 عاما)، بعقد طويل الأمد مع إيفرتون ينتهي في يونيو 2027، وسبق للبلجيكي اللعب لأندية: هوفنهايم وهامبورج في ألمانيا، وليل الفرنسي. وقال الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري، في تغريدة عبر حسابه بمنصة «X» (تويتر سابقا)، إن أمادو أونانا رفض عرضا لـ3 سنوات للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين. وأضاف: «استطلع النادي الأهلي السعودي رأي اللاعب البلجيكي قبل التقدم بعرض رسمي إلى ناديه إيفرتون، لكن أونانا رفض وأبدى رغبته في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز».

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