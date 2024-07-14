شكرا لقرائتكم خبر طموح النجمة الرابعة لإسبانيا يتحدى ريمونتادا الإنجليز في نهائي أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم منافسات النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بنهائي من العيار الثقيل يجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، غدا الأحد، على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

وتأهل المنتخب الإسباني للمباراة النهائية ليورو 2024 عن جدارة واستحقاق بعد أداء رائع ونتائج مبهرة في اختبارات كروية قوية، حيث يبقى الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته الست بالبطولة.

العلامة الكاملة

تصدر الماتادور الإسباني بقيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي المجموعة الحديدية محققا العلامة الكاملة، حيث استهل المشوار بفوز كبير على كرواتيا بثلاثية دون رد، ثم أسقط إيطاليا حامل اللقب بهدف نظيف، قبل أن يفوز على ألبانيا بنفس النتيجة في ختام مشواره بالدور الأول.

وفي مرحلة الأدوار الإقصائية، فاز الإسبان على جورجيا بنتيجة 4 / 1، ثم أطاحوا بمنتخب ألمانيا، منظم البطولة، بهدف قاتل منحهم الفوز بنتيجة 2 /1 في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، قبل أن يقلب الطاولة على فرنسا ويفوز بنفس النتيجة في الوقت الأصلي بمباراة الدور قبل النهائي.

أما المنتخب الإنجليزي فقد سار مديره الفني جاريث ساوثجيت ونجومه هاري كين وجود بيلينجهام وفيل فودين وبوكايو ساكا على الأشواك في ظل تعرض الفريق لانتقادات عنيفة في وسائل الإعلام بسبب تذبذب الأداء منذ بداية مشوارهم في يورو 2024.

ولكن منتخب الأسود الثلاثة صمد أمام هذه الموجة العنيفة من الهجوم الإعلامي والجماهيري، ونجح في التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي بعدما خسر نهائي النسخة الأخيرة بركلات الترجيح أمام إيطاليا قبل ثلاث سنوات وسط جماهيرهم في ملعب ويمبلي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

ريمونتادا إنجليزية

تصدر الإنجليز أيضا المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط بعد فوز باهت على صربيا بهدف سجله جود بيلينجهام، ثم تعادلين أمام الدنمارك بنتيجة 1/1 وسلوفينيا بدون أهداف.

وتجاوز المنتخب الإنجليزي منافسيه في الأدوار الإقصائية بسيناريوهات مثيرة بأكثر من عودة مثيرة «ريمونتادا» حيث أنقذه نجمه جود بيلينجهام بتسجيل هدف في الثواني الأخيرة ليمنحه التعادل 1/1 أمام سلوفاكيا في دور الـ16 قبل أن يضيف هاري كين هدف الفوز بالوقت الإضافي. وفي دور الثمانية قلب المنتخب الإنجليزي تأخره بهدف أمام سويسرا إلى تعادل 1/1 قبل أن يتأهل متفوقا بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح. وتكرر السيناريو بريمونتادا إنجليزية جديدة في الدور قبل النهائي، حيث تقدم منتخب هولندا بهدف مبكر قبل أن تقلب إنجلترا الطاولة على الطواحين بالفوز بنتيجة 2 / 1 بهدف سجله البديل أولي واتكينز في الثواني الأخيرة من زمن المباراة الأصلي.

نقاط قبل المواجهة:

إسبانيا الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة.

المنتخب الإنجليزي تعرض لانتقادات عنيفة بسبب تذبذب الأداء منذ بداية مشوارهم.

نجح المنتخب الإنجليزي في التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

سيغيب لاعب الوسط الإسباني بيدري بسبب إصابة قوية في الركبة اليسرى.

يتسلح منتخب إسبانيا بالجناحين الواعدين نيكو ويليامز ولامين يامال.

يعتلي أولمو قائمة هدافي يورو 2024 بتسجيله 3 أهداف متساويا مع الإنجليزي هاري كين.

يتطلع منتخب إسبانيا للفوز بلقبه الرابع في النهائي الخامس له أوروبيا.

منتخب إنجلترا يسعى للفوز بلقب أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

سيكون نهائي يورو 2024 المواجهة الثالثة بين إنجلترا وإسبانيا في بطولة أمم أوروبا.

يتفوق منتخب إنجلترا في إجمالي المواجهات المباشرة، حيث حقق 14 فوزا وثلاثة تعادلات بينما خرج منتخب إسبانيا فائزا 10 مرات.

أوراق المنتخبينويتسلح منتخب إسبانيا بالجناحين الواعدين نيكو ويليامز ولامين يامال، الفائز بجائزة رجل المباراة أمام فرنسا في قبل النهائي، وكذلك ثنائي الوسط رودري وفابيان رويز اللذين يصنفان أنهما من نجوم البطولة، ومعهما داني أولمو الذي نجح في تعويض غياب بيدري. ويعتلي أولمو قائمة هدافي يورو 2024 بتسجيله 3 أهداف متساويا مع الإنجليزي هاري كين والألماني جمال موسيالا والسلوفاكي إيفان شرانز والهولندي كودي جاكبو، والجورجي جورج ميكوتادزي. أما ساوثجيت (53 عاما) فيملك كتيبة مدججة بالنجوم يحسده عليها الكثيرون أبرزها المحاور الهجومية كين وبيلينجهام وساكا وفودين ولاعب الوسط ديكلان رايس، ولاعب الوسط النشيط كوبي ماينو، بخلاف مخزون استراتيجي على مقاعد البدلاء بإمكانه صناعة الفارق مثل كول بالمر وأولي واتكينز وإيفان توني وكونور جالاجر وأنتوني جوردون بخلاف عودة الظهير الأيسر المخضرم لوك شاو بعد تعافيه تدريجيا من الإصابة.