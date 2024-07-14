الأرجنتين تصطدم بأحلام اللقب الثاني لكولومبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مشوار طويل استمر على مدار أكثر من 3 أسابيع، يتطلع منتخبا الأرجنتين وكولومبيا لتتويج جهودهما في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، والظفر باللقب المرموق.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الكولومبي مساء اليوم في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي انطلقت في 20 يونيو الماضي في الولايات المتحدة، على ملعب (هارد رود) بولاية فلوريدا الأمريكية.

وبينما يتطلع منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب أوروجواي، فإن منتخب كولومبيا يحلم باقتناص كأس المسابقة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل عليها عندما استضاف البطولة على ملاعبه عام 2001.

ورغم أن المنتخبين تواجها في كوبا أمريكا في 15 لقاء سابقا، فإنها تعد المرة الأولى التي يلتقيان في المباراة النهائية للمسابقة، التي تظهر فيها الأرجنتين للمرة الـ30، في حين تستعد كولومبيا للعب في هذا الدور للمرة الثالثة فقط.

وبعد تأهلها للدور قبل النهائي عقب فوزها الصعب بركلات الترجيح على الإكوادور بعد التعادل 1 / 1 في الوقت الأصلي، اجتازت الأرجنتين عقبة كندا في المربع الذهبي، بعدما تغلبت عليها 2 / صفر، ليواصل أبطال العالم مسيرتهم الخالية من الهزائم في جميع البطولات للمباراة العاشرة على التوالي.

أرقام قبل لقاء المنتخبين: