شكرا لقرائتكم خبر ديوكوفيتش يتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، أنه يشعر بسعادة غامرة للوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد 5 أسابيع فقط من خضوعه لجراحة في الركبة.

وذكرت وكالة (بي.أيه.ميديا)، أن ديوكوفيتش تغلب على الإيطالي لورينزو موسيتي في الدور قبل النهائي، ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع الإسباني كارلوس ألكاراز في تكرار لنهائي نسخة العام الماضي. وكان اللاعب الصربي خضع لجراحة في الركبة 5 يونيو الماضي، بعدما تعرض لإصابة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

ولكنه يقترب حاليا من وضع اسمه في سجلات التاريخ، إذ إن لديه الفرصة لمعادلة الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة، والمسجل باسم السويسري روجيه فيدرر، الذي توج بلقب البطولة 8 مرات. وفي حال فوزه باللقب، سيتخطى ديوكوفيتش الرقم القياسي المسجل باسم اللاعبة الأسترالية السابقة مارجريت كورت، من حيث عدد الألقاب التي حصلت عليها في البطولات الـ4 الكبرى (جراند سلام)، إذ حصدت 25 لقبا.

وقال ديوكوفيتش، «إنه أمر لا يصدق. الحضور إلى ويمبلدون وأنا غير واثق من المشاركة حتى قبل بداية البطولة بثلاثة أو أربعة أيام». وأضاف: «لذلك، أنا سعيد للغاية للوصول للنهائي، لأنني لم أكن أفكر على الإطلاق، تحديدا في أول مباراتين، في الوصول للمباراة النهائية».