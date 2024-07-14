مانشستر يونايتد يقطع طريق دورتموند مع سانشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد الجناح الإنجليزي جادون سانشو اجتماعا إيجابيا مع تين هاج قد يؤدي إلى استمراره مع مانشستر يونايتد هذا الصيف وعدم مغادرته للشياطين الحمر.

سانشو دخل في خلاف مع المدرب إريك تين هاج ببداية الموسم الماضي، مما جعل المدرب الهولندي يستبعده من حساباته تماما، ليضطر مانشستر إلى إعارته لبوروسيا دورتموند في النصف الثاني من الموسم.

شبكة «سكاي سبورتس» قالت «إن سانشو عاد إلى التدريبات الجماعية لمانشستر خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما عقد اجتماعا إيجابيا مع تين هاج الأسبوع الماضي'. وأشارت الشبكة إلى أن الثنائي تحدث عن الخلافات الماضية التي وقعت بينهما على مدار الأشهر الماضية، وتم الاتفاق على تخطيها.

ويأتي الاجتماع الإيجابي بين سانشو وتين هاج ليمثل ضربة قوية للثنائي يوفنتوس وبوروسيا دورتموند، لأنهما كان يطمحان في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.