الامارات | دبا الحصن الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات.. والشارقة بلا صفقات

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات.. والشارقة بلا صفقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت حصيلة التعاقدات الرسمية لأندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم 67 لاعباً من المواطنين والمقيمين ومواليد الدولة والأجانب، خلال أربعة أيام فقط منذ فتح باب القيد الذي تم اعتماده رسمياً في العاشر من يوليو الجاري ويستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.

وبلغت حصيلة التعاقدات من اللاعبين المواطنين 27 لاعباً، تم الإعلان عنها بشكل رسمي، بينما بلغ عدد اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة 22 لاعباً، فيما تم التعاقد مع 18 لاعباً لقيدهم في خانة الأجانب.

وتصدّر دبا الحصن الصاعد هذا الموسم لدوري المحترفين، قائمة التعاقدات بـ20 لاعباً موزعين على الفئات الثلاث المعتمدة من قبل رابطة المحترفين، بواقع 11 لاعباً مواطناً وخمسة مقيمين وأربعة أجانب، فيما يُعد الشارقة الوحيد بين أندية المحترفين الذي لم يُعلن عن أي صفقة جديدة حتى الآن.

واكتفى العروبة المرافق لدبا الحصن إلى الأضواء بالتعاقد مع أربعة لاعبين فقط بينهم ثلاثة أجانب ومقيم واحد، دون التعاقد مع أي لاعب مواطن، كما ضمّ بني ياس ثلاثة لاعبين ليس من بينهم أي لاعب مواطن، والأمر نفسه لشباب الأهلي الذي تعاقد مع لاعب أجنبي واحد وآخر مقيم.

ونشط خورفكان خلف دبا الحصن بالتعاقد مع سبعة لاعبين، ثم البطائح والنصر بتعاقد كل منهما مع ستة لاعبين.

وحضر عجمان في سوق الانتقالات الصيفي بالتعاقد مع خمسة لاعبين (ثلاثة مقيمين، ولاعب مواطن ومثله على صعيد الأجانب).

وعزّز الوصل حضوره في الموسم الجديد بالتعاقد مع لاعبين مواطنين فقط من أصحاب الأسماء الرنانة في دوري أدنوك للمحترفين، وهما طحنون الزعابي قادماً من الوحدة بعقد يمتد لأربعة مواسم، وماجد سرور القادم من الشارقة على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وأبرم الجزيرة هو الآخر صفقة واحدة بالتعاقد مع لاعب مواطن، وهو محمد يوسف عتيق قادم من شباب الأهلي.

وقيّد الوحدة لاعبه الجديد ساشا إيفكوفيتش في خانة اللاعبين المواطنين بعد حصوله على الجنسية الإماراتية، إلى جانب ضم لاعبين آخرين سيتم قيد أحدهما في قائمة المقيمين والآخر في خانة الأجانب.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة صفقات جديدة سواء على صعيد اللاعبين الأجانب أو المقيمين، تحديداً إذ دخل الوصل في مفاوضات لضم الجناح البرازيلي جوستافو مانتوان (23 عاماً) لاعب نادي زينيت الروسي تمهيداً لقيده في فئة المقيمين.

كما يسعى نادي العروبة للتعاقد مع الأرجنتيني جوناثان بوستوس (30 عاماً) صانع ألعاب بي إس إس سليمان الإندونيسي.

وارتبط اسم الشارقة بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدلله (33 عاماً) لاعب نادي الاتحاد السعودي، فيما اقترب الجزيرة من التعاقد مع الدولي السوري محمود المواس (31 عاماً) جناح نادي الشرطة العراقي، ويزن النعيمات لاعب الأهلي القطري السابق.

• 27 لاعباً مواطناً سجلوا انتقالهم رسمياً في «الميركاتو الصيفي» حتى الآن.

• 22 لاعباً من المقيمين ومواليد الدولة ضمن الانتقالات.

• 18 لاعباً تم قيدهم في خانة اللاعبين الأجانب حتى الآن.

انتقالات اللاعبين المواطنين

مروان فهد «البطائح»

سعيد جمعة «البطائح»

عبدالعزيز هيكل «البطائح»

محمد جمعة (بيليه) «البطائح»

عبدالله الكربي «خورفكان»

سلطان الشامسي «خورفكان»

خالد جلال «خورفكان»

محمد شاكر «خورفكان»

علي مبخوت «النصر»

سلطان المنذري «اتحاد كلباء»

طحنون الزعابي «الوصل»

ماجد سرور «الوصل»

ساشا إيفكوفيتش «الوحدة»

حسن إبراهيم «عجمان»

خالد بطي «العين»

محمد يوسف عتيق «الجزيرة»

سعد سليمان وسهيل المطوع وحسين عباس وعلي الظنحاني وإسماعيل الزعابي وعلي الأنصاري ووليد عمبر وعبدالله خميس وعادل فدعق ومحمد خلفان وفراس الخصيبي «دبا الحصن»

المقيمون ومواليد الدولة

البرازيلي نيتو «البطائح»

المغربي أسامة نورالدين «خورفكان»

برايان راميريز «خورفكان»

الكونغولي إيساك تشيبانجو «بني ياس»

البرازيلي ايمانويل فيريرا (مانو) «النصر»

المغربي مروان أزرقان «النصر»

البرازيلي المقيم جونيور «النصر»

الصربي ستيفان بيانوفيتش «النصر»

سالم السومحي «النصر»

الغاني دومينيك سوبيلا «دبا الحصن»

المونتينيغري نيكسا فويانوفيتش «دبا الحصن»

النيجيري اليميك والبرازيلي سيموس «دبا الحصن»

الصربي أيمن فوجدوفاتس «دبا الحصن»

النيجيري فافور أوغبو «الوحدة»

المغربي محمد سبول «عجمان»

التونسي فرج بن نجيمة «عجمان»

البرازيلي فيكتور هنريكي «عجمان»

الصربي سينيسا يولاسيتش «العروبة»

المغربي المهدي مبارك «العين»

المالي سيكوبابا «العين»

الغيني عمر كيتا «شباب الأهلي»

الأوزبكي عزيز جانييف «البطائح»

ماتيوس أوليفيرا «خورفكان»

الأرجنتيني بيبي باوزا «بني ياس»

الهولندي لوري فير «النصر»

الروماني أندريا بورخا «بني ياس»

الإيراني شهريار موغانلو «اتحاد كلباء»

الإيراني مهدي قائدي «اتحاد كلباء»

التونسي أسامة الحدادي «دبا الحصن»

المغربي حميد أحداد «دبا الحصن»

الغيني سيسيه والبرازيلي ماتوس «دبا الحصن»

النيجيري فيليب أوتيلي «الوحدة»

المغربي أيمن الحسوني «عجمان»

الإيراني محمد رضا أزادي «العروبة»

الغامبي أبوبكر تراولي «العروبة»

البرازيلي باولو ريكاردو «العروبة»

البرازيلي مارلون سانتوس «العين»

الأرجنتيني غاستون سواريز «شباب الأهلي»