غموض حول مشاركة مالكوم في كأس السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة النجم البرازيلي مالكوم لاعب فريق الهلال في مباريات كأس السوبر السعودي للنسخة الجديدة والتي ستقام بين الهلال والنصر والاتحاد والتعاون.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أنه حتى الآن لم تتحدد إمكانية مشاركة مالكوم من عدمها في كأس السوبر السعودي، وذلك لاستكماله برنامجه التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الفترة المقبلة لحسم موقفه النهائي من السوبر.

نيمار يتخلف عن بعثة الهلال إلى النمسا

قرر المدير الفني خورخي خيسوس عدم مغادرة النجم البرازيلي نيمار إلى النمسا مع بعثة الهلال لخوض المعسكر التحضيري للموسم الكروي الجديد على أن يواصل التأهل في الرياض لحسن عودة الفريق.

وفي السياق ذاته تقرر أن يلتحق محمد العويس حارس الفريق بالبعثة # المغادرة النمسا بعد الانتهاء من إجراءات السفر الخاصة به.