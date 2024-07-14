أبو الدهب: حكم لقاء الأهلي وبيراميدز "دون المستوى"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد محمود أبو الدهب محلل برنامج البريمو، أداء الحكم الإسباني الذي أدار مباراة الأهلي و بيراميدز : حكم لقاء الأهلي وبيراميدز “دون المستوى” وبيراميدز في بطولة الدوري، والتي حسمها الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وقال "أبو الدهب" مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو المذاع على فضائية "ten":" حكم اللقاء ارتكب أخطأ كبيرة، وتحامل على لاعبي الأهلي خاصة في الشوط الأول وكان دون المستوى".

وتابع: " الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء للأهلي في شوطي اللقاء، كما أن هدف بيراميدز الثاني فيه شك بوجود لاعب الفريق السماوي في موقف متسلل".

وواصل: "مدرب بيراميدز أخطأ بعدم الدفع بمحمد الشيبي من بداية اللقاء، وذلك إثر سلبيا على فريقه".

واختتم: "دفاع الأهلي ارتكب خطأ فادح في التمركز بالهدف الأول لبيراميدز".