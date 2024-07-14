نادر السيد: الزمالك يمتلك كنز حقيقي من اللاعبين الصاعدين

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد نادر السيد، نجم الزمالك السابق، بالبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، بعد اعتماده على العناصر الشابة خلال المباريات الأخيرة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز نجح في خلق دوافع جديدة لدى لاعبي الفريق وايضا التجانس الذي ظهر بين اللاعبين في المباريات الماضية، والاعتماد على بعض العناصر الشابة أمر يُحسب للمدرب البرتغالي".

وأضاف: "الزمالك يمتلك كنز حقيقي من اللاعبين الصاعدين وهم يستحقون الحصول على فرصة وهذا ما يفعله جوميز".

وأوضح: "الزمالك يحتاج إلى تدعيمات قوية ولاعبين يضيفوا للفريق، وأيضا يجب التجديد لمحمد عواد حارس مرمى الفريق لأنه إضافة قوية".