جنة عليوة: اتحاد الدراجات لم يتواصل معي منذ حادثة شهد سعيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت جنة عليوة لاعبة منتخب مصر للدراجات أن اتحاد اللعبة لم يتواصل معها منذ حادثة شهد سعيد إلى الآن.

وعبرت جنة عليوة عن استيائها من رد فعل المسئولين في الاتحاد المصري للدراجات، بعد تعرضها لإصابة خطيرة بسبب تعمد زميلتها شهد سعيد دفعها في إحدى السباقات.

شهد سعيد تشرح تفاصيل أزمتها مع جنة عليوة

كشفت شهد سعيد، لاعبة الدراجات تفاصيل أزمتها مع نظيرتها جنة عليوة، والتي أثارت جدلا كبيرا في الشارع الرياضي المصري، بالتزامن مع استعدادات البعثة المصرية للسفر إلى باريس للمشاركة في أولمبياد 2024.

واعترفت شهد سعيد خلال برنامج «علي مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد »، بندمها الشديد على ما اقترفته بحق زميلتها جنة عليوة، لكنها أكدت أن هذا الخطأ لم يكن متعمدا.

ونفت شهد سعيد، تعمدها إسقاط زميلتها جنة عليوة خلال سباق بطولة الجمهورية للدراجات وإصابتها، قائلة :" لا توجد أي عداوة بينى وبين اللاعبة جنة عليوة ، و لم أتلق أي تعليمات من أحد لإصابتها".

وتابعت :" أعترف بخطأي ولكني لم أتعمد إصابة اللاعبة جنة عليوة ، فأنا لم أستطع التوازن على الدراجة بسبب شدة الرياح ، وقد حرصت على السؤال عليها والاعتذار لها وتقبيل رأسها ولكنها رفضت وتوعدتني بالسجن".

وشددت :" لقد تأهلت إلى أولمبياد باريس بشكل رسمي، في 15 أبريل الماضي، والواقعة حدثت يوم 28 من الشهر ذاته، وبطولة الجمهورية غير مؤهلة للأولمبياد فما هو الدافع لدي لإسقاطها أو تعمد إصابتها؟".