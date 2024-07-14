حسن مصطفى: الدوري مازال في الملعب.. والأهلي يحتاج لظهير أيسر

ياسر رشاد - القاهرة - يرى حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن بطولة الدوري مازلت في الملعب ولم تحسم حتى الآن.

وقال حسن مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو المذاع على فضائية "ten":"الأهلي مازال لديه مباريات صعبة في مشواره في بطولة الدوري، ونفس الأمر بالنسبة لفريق بيراميدز".

وتابع:" جماهير الأهلي كانت السبب الرئيسي في تفوق لاعبي الاهلي في بداية مباراة بيراميدز".

وواصل: " بيراميدز والأهلي يمتلكان قائمة مدججة بالنجوم الدوليين، وبطولة الدوري لم تحسم حتى الآن".

وأكمل:" اتمنى انضمام مهند لاشين لمنتخب مصر في الفترة القادمة في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه في الموسم الحالي".

وأضاف: "الأهلي يمتلك قائمة لاعبين على مستوى جيد، ولكن الفريق في حاجة للتعاقد مع ظهير أيسر".

وواصل: "حسين الشحات وطاهر محمد طاهر كانا الأفضل في لقاء الأهلي وبيراميدز والثنائي استحقت لقب رجل المباراة".

واختتم: "اتمنى تدعيم نادي الزمالك بصفقات قوية لسد العجز الذي يعاني منه الفريق ولكي تكون بطولة الدوري أقوي".