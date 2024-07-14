شهد سعيد تبكي وتعتذر عن عدم خوض الأولمبياد باسم مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات اعتذارها عن عدم خوض الأولمبياد باسم مصر، وذلك على خلفية حادثة تعمدها إصابة زميلتها جنة عليوة خلال أحد سباقات الدراجات.

وقال شهد سعيد في تصريحاتها عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى: " مش هلعب عَجل تاني .. أنا بقدم اعتذار دلوقتي عن عدم خوض الأولمبياد باسم مصر، وده تلبية لرغبة الناس ".

وشدد أحمد موسى في حديثه مع شهد أن الشارع المصري يهاجمها بشكل كبير ويرفض خوضها للأولمبياد قائلًا: " الناس مش عايزاكي تمثلي مصر حتى لو هتجيبي ميدالية ذهبية ".

جنة عليوة: اتحاد الدرجات لم يتواصل معي منذ الحادثة

أكدت جنة عليوة لاعبة منتخب مصر للدراجات أن اتحاد اللعبة لم يتواصل معها منذ حادثة شهد سعيد إلى الآن.

وعبرت جنة عليوة عن استيائها من رد فعل المسئولين في الاتحاد المصري للدراجات، بعد تعرضها لإصابة خطيرة بسبب تعمد زميلتها شهد سعيد دفعها في إحدى السباقات.