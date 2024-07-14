شهد سعيد تشرح تفاصيل أزمتها مع جنة عليوة.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شهد سعيد، لاعبة الدراجات تفاصيل أزمتها مع نظيرتها جنة عليوة، والتي أثارت جدلا كبيرا في الشارع الرياضي المصري، بالتزامن مع استعدادات البعثة المصرية للسفر إلى باريس للمشاركة في أولمبياد 2024.

واعترفت شهد سعيد خلال برنامج «علي مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد »، بندمها الشديد على ما اقترفته بحق زميلتها جنة عليوة، لكنها أكدت أن هذا الخطأ لم يكن متعمدا.

ونفت شهد سعيد، تعمدها إسقاط زميلتها جنة عليوة خلال سباق بطولة الجمهورية للدراجات وإصابتها، قائلة :" لا توجد أي عداوة بينى وبين اللاعبة جنة عليوة ، و لم أتلق أي تعليمات من أحد لإصابتها".

وتابعت :" أعترف بخطأي ولكني لم أتعمد إصابة اللاعبة جنة عليوة ، فأنا لم أستطع التوازن على الدراجة بسبب شدة الرياح ، وقد حرصت على السؤال عليها والاعتذار لها وتقبيل رأسها ولكنها رفضت وتوعدتني بالسجن".

وشددت :" لقد تأهلت إلى أولمبياد باريس بشكل رسمي، في 15 أبريل الماضي، والواقعة حدثت يوم 28 من الشهر ذاته، وبطولة الجمهورية غير مؤهلة للأولمبياد فما هو الدافع لدي لإسقاطها أو تعمد إصابتها؟".

وأكملت :" شقيقة جنة عليوة حاولت تعريضي للإصابة وقد أخبرت الحكم بذلك، مما جعله يقوم بمنحها 4 إنذارات، لكني لم أحاول إصابة أحد، و المدرب الخاص بي ذهب للوقوف معها والاطمئنان عليها، ويكفي ذهابي لقسم الشرطة بملابسي الرياضية، ومحاولاتي المتكررة للاعتذار لها لكنها لم تستجيب".