جنة عليوة تفتح النار على رئيس اتحاد الدراجات: سخر من تعرض حياتي للخطر

ياسر رشاد - القاهرة - شنت جنة عليوة لاعبة الدراجات هجوما على الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للعبة بعد تعليقه الساخر على إمكانية تعرض حياتها للخطر بسبب واقعة تعمد زميلتها شهد سعيد إصابتها بأحد السباقات.

وقالت جنة في تصريحاتها عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى: " دكتور وجيه أثناء ظهوره في لقاء بأحد وسائل الإعلام رد على سؤال الإعلامي بأنه حياتي كانت ممكن تروح قائلا: " تروح فين ؟! " في إشارة منها إلى سخريته من الأمر ".

وأضافت: " هذا هو الشخص المسئول في الاتحاد يسخر من إمكانية تعرض حياتي للخطر، هذا الشخص الذي ننتظر منه أن يسترد حقوقنا !".

شهد سعيد تبكي وتعتذر عن عدم خوض الأولمبياد باسم مصر

أعلنت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات اعتذارها عن عدم خوض الأولمبياد باسم مصر، وذلك على خلفية حادثة تعمدها إصابة زميلتها جنة عليوة خلال أحد سباقات الدراجات.

وقال شهد سعيد في تصريحاتها عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى: " مش هلعب عَجل تاني .. أنا بقدم اعتذار دلوقتي عن عدم خوض الأولمبياد باسم مصر، وده تلبية لرغبة الناس ".

وشدد أحمد موسى في حديثه مع شهد أن الشارع المصري يهاجمها بشكل كبير ويرفض خوضها للأولمبياد قائلًا: " الناس مش عايزاكي تمثلي مصر حتى لو هتجيبي ميدالية ذهبية ".