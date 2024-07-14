إبراهيم صلاح: الاعتماد على الناشئين سيوفر للزمالك "ملايين"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على طلائع الجيش كان هام للغاية من أجل تحسين مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الفريق يحتاج إلى تحقيق عدة انتصارات متتالية خلال الفترة المقبلة لتحسين وضعنا في جدول الدوري وهذا الأمر ما يفعله جوميز في الوقت الحالي".

وأضاف: "الاعتماد على العناصر الشابة خلال الفترة الحالية سيوفر على الزمالك ملايين، وأتمنى التوفيق للاعبين وسعيد للغاية بسبب منحهم فرصة من جوزيه جوميز".