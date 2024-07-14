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إبراهيم صلاح: الاعتماد على الناشئين سيوفر للزمالك "ملايين"

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على طلائع الجيش كان هام للغاية من أجل تحسين مركز الفريق في جدول ترتيب الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الفريق يحتاج إلى تحقيق عدة انتصارات متتالية خلال الفترة المقبلة لتحسين وضعنا في جدول الدوري وهذا الأمر ما يفعله جوميز في الوقت الحالي".

وأضاف: "الاعتماد على العناصر الشابة خلال الفترة الحالية سيوفر على الزمالك ملايين، وأتمنى التوفيق للاعبين وسعيد للغاية بسبب منحهم فرصة من جوزيه جوميز".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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