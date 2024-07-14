مجدي طلبة: الأهلي اقترب من حصد لقب الدوري

ياسر رشاد - القاهرة -

يرى مجدي طلبة محلل برنامج البريمو، أن الأهلي اقترب من حسم لقب الدوري بنسبة كبيرة.

وقال مجدي طلبة مع الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج البريمو المذاع على فضائية "ten":"الأهلي اقترب من حسم لقب الدوري بعد فوزه على بيراميدز في لقاء أمس".

وأكمل: "بيراميدز فريق قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولكن يفتقد لأهم عنصر وهو الجماهير".

وتابع: "جماهير الاهلي كان لها دور كبير في عودة الفريق وقلب النتيجة والخروج من اللقاء بالنقاط الثلاثة".

واختتم: " بيراميدز يمتلك لاعبين على مستوى عال في كل الخطوط ومستواهم في نفس مستوى لاعبي الأهلي، ينقسهم فقد الدعم الجماهيري".