قرار صادم من شهد سعيد بخصوص تمثيل مصر في أولمبياد باريس 2024

فاجأت بطلة الدراجات المصرية، شهد سعيد، جمهورها بقرار اعتزال رياضة الدراجات نهائيا ورفض المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.

جاء قرار الاعتزال صادما للجميع، خاصة وأنه يأتي بعد فترة وجيزة من أزمتها مع زميلتها جنة عليوة، والتي تصاعدت على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبرت شهد سعيد عن حزنها الشديد خلال تصريحات تليفزيونية حيث انهارت دموعها وهي تعلن رفضها المشاركة في الأولمبياد.

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وأشارت أنها كانت تمني النفس بتمثيل مصر وتكليل مجهودها الكبير على مدار 3 سنوات بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، لكن الضغوط التي واجهتها دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار الصعب.

وواصلت بأنه لايوجد أي نية للتراجع عن قرارها، مؤكدة على أن هذا القرار نهائي وأنها لن تعود إلى ممارسة رياضة الدراجات مرة أخرى.

وبدأت الأزمة عندما قامت حبيبة عيلوة الشقيقة الكبرى للاعبة جنة عليوة ببلاغ إلى النائب العام ووزارة الشباب والرياضة اتهمت خلاله اللاعبة شهد سعيد بتعمد إيزاء شقيقتها الصغرى في السباق ما تسبب في إصابتها بكسور وارتجاج في المخ، حيث تم اتهام اللاعبة شهد بالقتل العمد.

وكان الاتحاد المصري للدراجات قد عاقب اللاعبة شهد سعيد بالإيقاف لمدة عام مع تغريمها ماليًا، إلا أنه قرر مشاركة اللاعبة في أولمبياد باريس القادمة 2024 قبل قرارها بالاعتزال.