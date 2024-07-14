عامر حسين: لست عضوًا برابطة الأندية ويكشف عن موعد انتهاء الموسم الجديد

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة على ضرورة إنهاء الموسم الكروي المقبل قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وأشار في تصريحات تليفزيونية بأن ذلك في ظل مشاركة أندية مصرية في كأس أمم إفريقيا والمسابقات الإفريقية الأخرى.

وأفاد أن رابطة الأندية ستعقد اجتماعا مع جميع فرق الدوري لعرض الأجندة الكاملة للموسم المقبل واتخاذ القرارات المناسبة.

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ووقال:لست عضوا برابطة الأندية في الوقت الحالي لكنني أتولى مهمة الإشراف على المسابقات لو أنا مش مشرف على المسابقات هطلع أصرح ازاي” مؤكدا أنه سيقدم تقريره في نهاية الموسم، وأن رابطة جديدة ستشكل لجنة مسابقات جديدة.

وبالنسبة لتوليه أكثر من منصب في نفس الوقت، أكد حسين أن كل عضو في اتحاد الكرة مسؤول عن ملف محدد،وأن عمله في نادي سبورتنج ينبع من كونه أحد أبناء النادي.

وأوضح حسين أنه يعمل متطوعا في مجال كرة القدم منذ 30 عاما، ولم يتقاض أي راتب.

وأكمل بأنه تواصل مع رئيس هيئة ستاد القاهرة من أجل استضافة المباريات المتبقية هذا الموسم موجها الشكر لرئيس هيئة الاستاد بعد تعرضه لهجوم غير مبرر.

وأتم:” كولر أشاد بهيئة ستاد القاهرة بعد مباراة بيراميدز لتطوير الملعب خلال أيام قليلة”.