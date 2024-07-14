اخبار الرياضه

الاهلي يفاضل بين مهاجم أوروبي وأفريقي لضمه في الصيف

0 نشر
0 تبليغ

شعار الأهلي

شعار الأهلي

كشفت تقارير صحفية أن النادي الاهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم أفريقي أو أوروبي من أجل تدعيم خط الهجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ عبر قناة النهار:”النادي الاهلي يفاضل الآن بين مهاجم إفريقي وأوروبي، من أجل تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

أقرأ أيضًا.. على طريقة تشافي سيمونز.. إمام عاشور بثير الجدل بـ “لوك” جديد

وتابع حديثه: “أن اللاعبين اللذان يتم المفاضلة بينهما في الوقت الحالي، نالوا إعجاب الإدارة والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، وهناك تنسيق بين الإدارة ولجنة التعاقدات لحسم الأمور خلال الفترة المقبلة”.

وكان الاهلي قد تمكن من الفوز على بيراميدز أول أمس السبت، بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 14 المؤجلة من الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا