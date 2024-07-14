الاهلي يفاضل بين مهاجم أوروبي وأفريقي لضمه في الصيف

كشفت تقارير صحفية أن النادي الاهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم أفريقي أو أوروبي من أجل تدعيم خط الهجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ عبر قناة النهار:”النادي الاهلي يفاضل الآن بين مهاجم إفريقي وأوروبي، من أجل تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة”.

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وتابع حديثه: “أن اللاعبين اللذان يتم المفاضلة بينهما في الوقت الحالي، نالوا إعجاب الإدارة والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، وهناك تنسيق بين الإدارة ولجنة التعاقدات لحسم الأمور خلال الفترة المقبلة”.

وكان الاهلي قد تمكن من الفوز على بيراميدز أول أمس السبت، بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 14 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت في تمام التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.