موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا والقنوات الناقلة والمعلق

يستعد منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لخوض نهائي كوبا أمريكا 2024 ضد نظيره كولومبيا في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.

ويحتضن ملعب هارد روك لقاء منتخب الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 20224 ضد نظيره كولومبيا.

وكان قد تأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعدما فاز على كندا بثنائية نظيفة ضمن منافسات نصف كوبا أمريكا.

بينما حصلت كولومبيا على بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما فازت ضد أوروجواي بهدف دون رد.

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منتخب الأرجنتين هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة وأيضًا هو الأكثر تتويجًا بـ كوبا أمريكا بواقع 15 مرة، بينما كولومبيا لم تفز إلا مرة فقط بها.

موعد مباراة الأرجنتين والأرجنتين وكولومبيا اليوم في نهائي كوبا أمريكا

تنطلق المباراة فجر اليوم الإثنين 15 يوليو، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والسعودية.

وستشهد المباراة فترة الاستراحة بين الشوطين قد تصل إلى 25 دقيقة، وليس مجرد 15 دقيقة، بسبب إحياء المطربة الشهيرة شاكيرا لحفل الختام.