بنزيما يحسم جدل رحيله عن الاتحاد السعودي

وصل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، إلى معسكر الفريق في مدينة أليجانتي الإسبانية، اليوم السبت. وذلك بعد سفر بعثة الفريق لخوض المعسكر التحضيري للموسم الرياضي الجديد.

ويعد هذا الظهور الأول لبنزيما مع الفريق، بعد أزمة استقالة لؤي ناظر من رئاسة النادي، والتي هزت أرجاء النادي خلال الأيام الماضية.

وتشير تقارير صحفية إلى تورط بنزيما في تلك الأزمة، حيث يقال أنه اشترط على إدارة النادي التعاقد مع مدرب ناطق باللغة الفرنسية، مما أدى إلى تعطل مفاوضات التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

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وبحسب تقارير بأن رغبة بنزيما السبب الرئيسي وراء استقالة ناظر، رفضا منه للتدخل في شؤون التعاقدات.

نجحت إدارة الاتحاد في التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان بديلا لبيولي، بعد الاتفاق معه على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

تواجد بلان في معسكر الفريق منذ اليوم، للالتقاء باللاعبين والتعرف عليهم عن قرب، والاستعداد لقيادة التدريبات الجماعية للمرة الأولى.

ويأتي انضمام كريم بنزيما إلى المعسكر ليؤكد على استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.