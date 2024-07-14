معلق مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيرة إنجلترا مساء اليوم الأحد ضمن منافسات نهائي بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024.

ويحتضن الملعب الأولمبي ببرلين نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024” بين إسبانيا وإنجلترا.

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ونجح منتخب إنجلترا في التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا بعد الفوز على هولندا في نصف النهائي بهدف قاتل في الدقائق الآخيرة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 2-1، وهذه المرة الثانية على التوالي التي ينجح فيها منتخب إنجلترا في الوصول إلى نهائي البطولة.

حيث وصلت إنجلترا في 2021 وواجهت إيطاليا وخسرت اللقب لصالح الأتزوري.

بينما المنتخب الإسباني لم يتعرض لأي هزيمة في يورو 2024، وتأهل على حساب فرنسا بفوز بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة.

معلق مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024

ويعلق على أحداث المباراة، عصام الشوالي، وحسن العيدروس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قنوات beIN sports HD2 Max، و beIN sports HD 1 Max.