"رقص هندي".. جون سينا في حفل زفاف أنانت أمباني (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أثار لاعب رياضة المصارعة، جون سينا، الجدل بعد ظهوره في زفاف أنانت أمباني نجل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.

وبدأت مراسم زفاف أنانت أمباني على راديكا أمس الجمعة وتمتد حتى 4 أيام.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها جون سينا وهو يرقص مع عدد من الحضور.

وحضر الحفل العديد من نجوم العالم مثل، كيم كارداشيان والمغني الأمريكي جاستن بيبر، بالإضافة إلى شاه روخ خان، ورام نات كوفيند رئيس الهند الأسبق.

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