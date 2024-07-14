جنة عليوة تكشف تفاصيل الحادث الذي تعرضت له خلال سباق الدراجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشفت لاعبة منتخب مصر للدراجات، جنة عليوة، عن تفاصيل صادمة حول الحادث الذي تعرضت له خلال سباق الدراجات، حيث اتهمت زميلتها شهد سعيد بدفعها عمدًا والتسبب في إصابتها البالغة.

وأوضحت عليوة خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن شهد سعيد كانت تلاحقها بشكل ملفت طوال السباق، مما أثار استغرابها، معقبة: "طول السباق شهد سعيد كانت لازقة فيا ومكنتش فاهمة إيه السبب".

وأضافت لاعبة منتخب مصر للدراجات، أنها تعرضت لإصابات خطيرة نتيجة الحادث، بما في ذلك كسر في الترقوة وكدمات في الجمجمة وفقدان مؤقت للذاكرة، وأنها لا تزال في مرحلة العلاج والتأهيل.

وأعربت جنة عليوة عن استيائها من رد فعل شهد سعيد واتحاد الدراجات، مشيرة إلى أن الاتحاد لم يتابع حالتها بعد الحادث ولم تتلق أي اتصال منهم، مضيفة:"الاتحاد متابعش معايا بعد الواقعة ولم أتلقى مكالمة من اتحاد الدراجات".