"رفعت وسباحة مصرية".. ضحايا الرياضة المصرية في أسبوع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعرض الوسط الرياضي المصري في مختلف الألعاب خلال الأيام الماضية للعديد من الصدمات القوية، سواء بغياب عدد من اللاعبين، الذين رحلوا عن عالمنا خلال الأيام الماضية، أو من خلال تعرض لاعبين أخرين لمشاكل صحية خطير خلال تلك الفترة.

وبدأت صدمات الرياضة المصرية، يوم 6 يوليو الجاري بوفاة نجم الكرة المصرية ونادي مودرن سبورت أحمد رفعت، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ31 عاماً بعد تدهور حالته الصحية.

والجدير بالذكر أن أحمد رفعت، كان قد تعرض لأزمة قلبية، في مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم 11 مارس 2024، وسقط مغشيا عليه في الملعب دون تدخل أحد معه، ليدخل في غيبوبة ويخضع لعدة عمليات جراحية قبل أن يغادر المستشفى.

وشهد اليوم السبت الموافق 13 يوليو الجاري، حادثة مشابهة بشكل كبير إلى حادثة وفاة الراحل أحمد رفعت، بعدما أعلن نادي طنطا اليوم وفاة السباحة الناشئة شذى محمد نجم، عن عمر يناهز 15 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكانت شذى تعرضت لأزمة صحية، بعد سقوطها أثناء التدريب في 1 يونيو الماضي، بسبب تعرضها

لحالة تشنج عصبي مما أدى إلى توقف عضلة القلب، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية، قبل أن ترحل عن عالمنا اليوم السبت.

وتعرض 4 لاعبين من فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2005، اليوم السبت 13 يوليو الجاري، لحادث أليم عقب السقوط من أعلى المحور بالسيارة، وهم "محمد سامح، مازن خضر،أنس ماهر، محمد دونجا"، تعرض معظمهم إلى إصابات قوية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" في وقت سابق تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الرباعي والتي جاءت كالتالي، أن الشخص الذي يقود السيارة لم يتعرض لإصابة خطيرة، ولاعب يدعى "دونجا" تعرض لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، كما تعرض يدعى "أنس" لكدمات قوية ويحتاج لعملية تجميل، بالإضافة إلى أن اللاعب الرابع تعرض لقطع في الفخذ، بعد سقوط السيارة من أعلى المحور.