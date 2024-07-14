شهد سعيد باكية: هعتزل الدرجات نهائيًا ولن أشارك بمونديال باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلنت اللاعبة شهد سعيد اعتزالها رياضة ركوب الدراجات بشكل نهائي على الهواء مباشرة، كما اعتذرت عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس عام 2024، على خلفية الأزمة التي نشبت بينها وبين زميلتها في المنافسات، جنة عليوة.

خلال ظهورها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، لم تتمالك شهد سعيد دموعها وأعلنت: "سأترك رياضة الدراجات إلى الأبد ولن أذهب إلى فرنسا لتمثيل مصر في الأولمبياد، نحن نعيش في عصر السوشيال ميديا حيث تعرضت للظلم ولم يكن هناك أي قصد مني لإيذاء زميلتي جنة خلال المنافسة".

شهد أعربت عن حزنها العميق جراء ما حدث لزميلتها، جنة عليوة، مؤكدة أن ما حدث كان عارضًا ولم يكن متعمدًا.

وردت على اتهامات إسقاط جنة عمدًا قائلة: "ليس هناك أي عداوة بيني وبين جنة، ولم أتلق أي توجيهات لإيذائها".

كما شرحت تفاصيل الحادث قائلة إن فقدانها للتوازن كان بسبب قوة الرياح، مشيرة إلى أنها حاولت الاعتذار والتصالح مع جنة ولكن دون جدوى.

وأضافت: "تأهلت بالفعل لأولمبياد باريس والحادثة وقعت بعد التأهل، ولم تكن بطولة الجمهورية مؤهلة للأولمبياد، فلماذا أتعمد إيذاء زميلتي؟".

واستطردت شهد موضحة أن شقيقة جنة حاولت أيضًا تعريضها للإصابة وتم إنذارها من قبل الحكم، وفي الوقت نفسه أكدت أنها لم تسع لإصابة أحد. وأشارت إلى مدى تأثرها بالأحداث قائلة: "ذهبت إلى قسم الشرطة بملابسي الرياضية وحاولت مرارًا وتكرارًا الاعتذار دون أن تقبل جنة ذلك".