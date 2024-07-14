صورة متداولة.. هل حضر كريستيانو وجورجينا حفل زفاف أمباني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تداولت صور ومقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا، من حفل زفاف أنانت أمباني، نجل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.

وظهر رونالدو وصديقته في مقطع الفيديو وهما يدخلان إلى حفل بملابس رسمية، وزعم المستخدم الذي شارك المنشور أنهما يدخلان إلى الحفل، وعلق: "أخيرًا وصل رونالدو وزوجته إلى حفل زفاف أنانت أمباني".

وعقب البحث بالصورة على جوجل، تبين أن هذا الفيديو يعود ليوم 29 أكتوبر 2023، أثناء تواجد كريستيانو وجورجينا في نزال ملاكمة بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبالتالي فإن ادعاء حضور رونالدو وجورجينا لمراسم حفل زفاف أنانت أمباني راديكا ميرشانت "كاذب".

الجدير بالذكر أن مراسم حفل زفاف أنانت أمباني على راديكا ميرشانت إلى 4 أيام مقبلة.

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