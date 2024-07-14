خطأ غير متعمد وجنة رفضت الصلح..مدرب منتخب الدراجات يكشف تفاصيل أزمة سباق الدراجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أوضح الكابتن محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات، تفاصيل الأزمة بين لاعبتي المنتخب شهد سعيد وجنة عليوة، مؤكدًا أن شهد أخطأت بفتح كوعها خلال السباق، إلا أن ذلك لم يكن متعمدًا، وأنها ليست لاعبة عنيفة بطبعها.

وأشار إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إلى أن شهد لا تستطيع رفع يدها عن الدراجة أثناء السباق بسبب السرعة العالية، وأن جنة عليوة قامت بتحرير محضر في القسم رغم زيارة الفريق لها في المستشفى للاطمئنان عليها.

وأكد المدرب أن جنة رفضت الصلح وأهانت شهد، وأن الاتحاد حاول التوسط بينهما، إلا أن جنة رفضت كل محاولات الصلح حتى الآن.

وأوضح إبراهيم أن الاتحاد عرض على جنة التكفل بمصاريف علاجها، وطلب منها تقديم الفواتير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أنها رفضت التعامل مع الاتحاد.

وأكد المدرب أن الاتحاد يحرص على رعاية جميع اللاعبين وتقديم الدعم اللازم لهم، وأن شهد لاعبة موهوبة ولا يوجد لها سوابق عنف في أي بطولات سابقة، وأنه يضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار.