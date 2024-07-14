بخصوص الأولمبياد وممارسة الدراجات.. شهد سعيد تعلن قرارات مصيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدرجات، عدم مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، واعتزالها ممارسة رياضة الدراجات.

وقالت شهد سعيد في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "لم يتم استدعائي بشأن واقعة جنة عليوة".

وأضافت: "لن أمارس رياضة الدراجات مرة أخرى، وأعلن اعتذاري عن المشاركة في الأولمبياد وتمثيل مصر".

واختتمت شهد تصريحاتها: "لم أقصد إصابة جنة، ورفضت الاعتذار الذي قدمته لها".

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