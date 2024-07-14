بخصوص الأولمبياد وممارسة الدراجات.. شهد سعيد تعلن قرارات مصيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:
أعلنت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدرجات، عدم مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، واعتزالها ممارسة رياضة الدراجات.
وقالت شهد سعيد في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "لم يتم استدعائي بشأن واقعة جنة عليوة".
وأضافت: "لن أمارس رياضة الدراجات مرة أخرى، وأعلن اعتذاري عن المشاركة في الأولمبياد وتمثيل مصر".
واختتمت شهد تصريحاتها: "لم أقصد إصابة جنة، ورفضت الاعتذار الذي قدمته لها".
أقرأ أيضاً:
"طلب هديته من إنجلترا".. كيف احتفل لامين يامال بعيد ميلاده الـ17؟ (فيديو)
مصدر يكشف لـ "الخليج 365" موعد رحيل ديانج وكريستو عن الأهلي