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بخصوص الأولمبياد وممارسة الدراجات.. شهد سعيد تعلن قرارات مصيرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدرجات، عدم مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، واعتزالها ممارسة الدراجات.

وقالت شهد سعيد في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "لم يتم استدعائي بشأن واقعة جنة عليوة".

وأضافت: "لن أمارس رياضة الدراجات مرة أخرى، وأعلن اعتذاري عن المشاركة في الأولمبياد وتمثيل مصر".

واختتمت شهد تصريحاتها: "لم أقصد إصابة جنة، ورفضت الاعتذار الذي قدمته لها".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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