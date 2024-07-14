ملف رياضة الخليج 365.. وفاة السباحة شذى محمد.. حادث مروع للاعبي سيراميكا.. وجون سينا في زفاف أمباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها وفاة شذى محمد نجم السباحة الناشئة ولاعبة نادي طنطا، وسقوط 4 لاعبين من ناشئي سيراميكا من أعلى المحور بالسيارة، وجون سينا يحضر مراسم حفل زفاف أنانت أمباني.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

عن عمر 15 عاما.. وفاة السباحة شذى محمد نجم لاعبة طنطا

توفيت بطلة نادي طنطا في السباحة، شذى محمد نجم، اليوم السبت عن عمر يناهز 15 عاما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حادث لاعبي سيراميكا.. تفاصيل إصابة 4 لاعبين سقطوا من أعلى المحور بالسيارة

شهد اليوم السبت 13 يوليو، سقوط 4 لاعبين مواليد 2005 بنادي سيراميكا كليوباترا من أعلن المحور بالسيارة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"رقص هندي".. جون سينا في حفل زفاف أنانت أمباني (صور وفيديو)

أثار لاعب رياضة المصارعة، جون سينا، الجدل بعد ظهوره في زفاف أنانت أمباني نجل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حصلها مثل رفعت وعبد الوهاب".. مصدر يكشف تفاصيل وفاة السباحة شذى محمد (صور)

أعلن نادي طنطا اليوم السبت 13 يوليو، عن وفاة السباحة الناشئة، شذى محمد نجم، عن عمر يناهز 15 عاما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول صورة من حادث لاعبي سيراميكا والسقوط من أعلى المحور بالسيارة

تعرض 4 لاعبين مواليد 2005 من نادي سيراميكا كليوباترا لحادث مروع، عقب السقوط من أعلى المحور بالسيارة، اليوم السبت 13 يوليو 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"معايشة وليس عرضا".. الزمالك يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل اهتمام سيلتا فيجو بناشئه

كشف بدر حامد رئيسا لقطاع الناشئين في الزمالك، حقيقة تقديم نادي سيلتا فيجو الإسباني عرضا لضم زياد فتحي لاعب فريق 2007.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك حال الامتناع عن لعب السوبر الإفريقي؟.. المادة 27 في لوائح الكاف تحسم الأم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة السوبر الإفريقية الأهلي والزمالك، بطلا أفريقيا والكونفدرالية على التوالي، في المملكة العربية السعودية، يوم 27 سبتمبر المقبل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يوضح موقفه من مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي بالسعودية

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أحمد سالم، حقيقة ما يتردد عن عقد مجلس إدارة القلعة البيضاء اجتماعًا؛ لحسم موقفهم من خوض السوبر الأفريقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"محدش كان بيرد عليا".. السيد حمدي يكشف معاناته بعد اعتزال كرة القدم

أكد السيد حمدي لاعب النادي الأهلي السابق، على أن الصداقة بين لاعبي كرة القدم، تستمر خلال فترة تواجدهم معاً في الملعب أو في فريق واحد فقط، مشيراً إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يقفوا معه في بعض المواقف التي مر بها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزير الرياضة يتحدث عن مستجدات التحقيق في وفاة أحمد رفعت.. وأزمة شهد سعيد

تحدث وزير الرياضة، أشرف صبحي، عن تطورات التحقيق فيما شابه وفاة لاعب المنتخب ومودرن سبورت أحمد رفعت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"على طريقة ساني".. إمام عاشور يظهر بشكل جديد في مران الأهلي (فيديو)

ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقصة جديدة خلال تواجده في مران الأهلي الجماعي اليوم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا