شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أحمد سليمان: الحالة كانت حرجة وتحسنت.. وهذا موعد خروجه من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف وديع، الطبيب المعالج لكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحالة مستقرة ويتحسن بشدة.

وقال وديع، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "حالة كابتن أحمد سليمان كانت حرجة، لكنه تخطى المرحلة الحرجة وتحسن بشدة خلال الساعات الأخيرة وسيخرج من المستشفى بعد 5 أيام، وكان يتابع أخبار النادي لحظة بلحظة".

وأضاف: "خلال أيام قليلة سيعود أحمد سليمان لمنزله بشكل طبيعي، وقد تحامل على نفسه خلال الفترة الماضية ويعاني من أزمة صحية منذ فترة طويلة".

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك قد خضع لجراحة فى القلب منذ قليل، وذلك على أثر الأزمة المفاجئة التى تعرض لها السبت الماضى، ومن المقرر أن يبقى عضو الزمالك فى العناية المركزة للإفاقة.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تم وضعه تحت الملاحظة الطبية، بعد خضوعه لعملية قسطرة فى القلب، عقب تعرضه لأزمة قلبية، وتحدد له إجراء الجراحة الأربعاء الماضي.