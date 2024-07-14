شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 68 نقطة عقب إقامة اليوم السبت مباراة بين فريقى البنك الأهلى وسموحة، ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

سموحة يوقف رصيد البنك الأهلى من الانتصارات فى دورى NILE .. فيديو

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره فريق البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الـ29 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".





جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"