شكرا لقرائتكم خبر عن محمد متولى "كناريا" رجل مباراة البنك الأهلى وسموحة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد محمد متولي "كناريا" لاعب فريق سموحة جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الأهلى، عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك عقب المساهمة في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره فريق البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الـ29 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتقدم الغانى ياو أنور مهاجم فريق البنك الاهلى لفريقه في الدقيقة 22، وأدرك مصطفى البدرى هدف التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 28، بينما عزز الفريق السكندرى بالهدف الثانى عن طريق جريندو مهاجم البنك الأهلى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق سموحة للنقطة الـ45 محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد فريق البنك الأهلى عند النقطة 33 محتلا المركز الثانى عشر.