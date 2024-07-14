شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".. ماييلى ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد الكونغولى فيستون ماييلي مهاجم فريق بيراميدز جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 14 هدفا، عقب إقامة اليوم السبت مباراة بين فريقى البنك الأهلى وسموحة ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

سموحة يوقف رصيد البنك الأهلى من الانتصارات فى دورى NILE .. فيديو

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره فريق البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الـ 29 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".







جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دروى NILE"