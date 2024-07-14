شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد.. رشوان يحقق فضية أولمبياد لوس أنجلوس بعد غياب 20 عاما عن التتويج والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 12:00 ص

تستعد البعثة المصرية للمشاركة فى دورة الالعاب الأولمبية التى ستقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل بمشاركة 149 لاعبا ولاعبة من مختلف الألعاب الرياضية.

وبالرجوع إلى النسخ السابقة من الدورات الاولمبية نجد أن محمد رشوان أسطورة الجودو تُوج بفضية الأولمبياد بعد غياب مصر 20 عاما عن التتويج الأولمبى.

وأقيمت أولمبياد 1984 فى لوس أنجلوس بمشاركة البعثة المصرية والتى ضمت 114 لاعبا واحتلت وقتها البعثة المركز الـ33 فى ترتيب الدول المشاركة بعدما حصدت ميدالية واحدة وكانت فضية.

جاء تحقيق الميدالية بعد غياب 20 عاما، حيث كانت آخر دورة أولمبية تحقق خلالها مصر ميداليات أقيمت عام 1960 فى روما، وحققت خلالها ميداليتين إحداهما فضية والأخرى برونزية.

وتحققت الميدالية عن طريق محمد رشوان بطل الجودو، والذى كاد يحقق ميدالية ذهبية لولا أخلاقه التى أجبرته على الخسارة أمام منافسه اليابانى الذى تعرض للإصابة رافضا استغلال هذه الإصابة فى الفوز على لاعب اليابان، ليخسر المباراة ونال احترام العالم أجمع.